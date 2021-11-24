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17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk
24.11.2021 - 13:19 | Son Güncelleme: 24.11.2021 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.
Etiketler : sağlık bakanlığı,ecza,ilaç,
811133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/811133.aspx
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