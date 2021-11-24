Türkiye Gazetesi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Gamaleya Enstitüsünün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, aşılama çalışmaları, Rus aşılarının başka ülkelere gönderilmesi ve maddi yardımlar ele alındı.

"ÇOCUKLAR İÇİN ONAY ÇIKTI"

Görüşme sonrası konuşan Luganov, Rus Covid-19 aşısı Sputnik-V'in burundan sprey şeklinde sıkılan türünü geliştirdiklerini söyledi. Direktör Yardımcısı, bu aşının "Sputnik-M" adıyla tescil edildiğini ifade etti. Luganov "Sputnik M'nin çocuklara kullanılmasına yönelik izin bugün alındı. Aşı tescil edildi. Bu sevindirici gelişmeyi paylaşabiliriz" dedi. Denis Logunov, burun spreyinin 12 ile 17 yaş arasındaki çocuklara uygulanacağını sözlerine ekledi. Dmitriev ise "Spreyin, daha önce geliştirilen Sputnik-V gibi erken dolaşıma girmesini hedefliyoruz. Bu format 2022 gibi erken bir tarihte uluslararası pazara girecek" dedi.

İran, korona virüse karşı sprey geliştirdi İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi, İran’ın Covid-19’a karşı “COVİD” isimli sprey geliştirdiğini açıkladı.

Covid-19'a karşı geliştirilen koruyucu burun spreyi KKTC'de üretilecek Yakın Doğu Üniversitesi, proje ve patent ortağı olduğu koruyucu burun spreyini KKTC’de üretmek için İtalyan MAGI Group’la anlaşma imzaladı. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından sprey, İtalya, KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’de Covid-19’la mücadelede kullanıma sunulacak.

Koronavirüsü 1 dakikada öldüren burun spreyi geliştirildi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, birçok mikrobiyoloğu harekete geçirdi. Sağlık çalışanları laboratuvar ortamında birçok test, aşı ve ilaç tedavisi için yoğun mesai harcarken, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde korona virüsü 1 dakikada öldüren burun spreyi geliştirildi. Geliştirilen solüsyonların antimikrobiyal ve antivirütik etkileri ise Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinden akademisyenlerin iş birliğiyle gösterildi.