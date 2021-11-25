Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Orta kulak iltihabının en önemli belirtisinin uykudan uyandıran şiddetli kulak ağrısı olduğunu söyleyen kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ayça Koç, bazen bu hastalığın daha sessiz gidebildiğini belirtti.

Doç. Dr. Koç, “Tedavi edilmemesi durumunda kulak zarı yırtılması, kulak kemiği iltihapları, işitme kaybı, menenjit, beyin apsesi gibi ciddi problemlere sebep olan orta kulak iltihabını erken dönemde fark etmek gerekir. Bu sebeple bir kulağını sürekli çekiştiren, denge kaybı yaşayan, iştahı azalan, kulağından sıvı gelen, normalden daha fazla ağlayan, huzursuz, sesleri duymada ve cevap vermede problem yaşayan çocuklarda orta kulak iltihabı akla gelmelidir” dedi.

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