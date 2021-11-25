Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Özenç Madenüs, bir süredir göğüs ağrıları çekiyordu. Ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen genç kızın yapılan tetkiklerinde kalbinin yarısını kaplayan 8 santimetre büyüklüğünde bir kitle olduğu anlaşıldı.

"ÇIKARTILMASAYDI ÖLÜME SEBEP OLABİLİRDİ"

Doktorlar kitlenin kalp damarlarının dolaşımını durdurması ya da parça kopması hâlinde felç ihtimaline karşı Özenç Madenüs'ü acil ameliyata aldı. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Karaçelik, bu büyüklükte kitlenin çocuklarda seyrek görüldüğünü belirterek “Armut büyüklüğündeki kitle kalbin sol tarafını tamamen doldurmuş hatta sol karıncığa doğru uzanıyordu. Normalde yetişkinlerde bile gördüğümüz kitlelerden daha büyüktü. Eğer çıkartılmasaydı felce veya kalbin dolaşımını durdurup ölüme sebep olabilirdi. Bazı hastalar ve yakınları bu tip kalp hastalığı belirtilerini önemsemiyorlar, 'bu tür şikâyetler strestendir' diyorlar. Burada ailenin duyarlılığı önemliydi” dedi.

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