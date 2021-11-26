Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Covid-19'a karşı bütün dünyanın mücadelesi sürüyor. Salgını yenmek için aşılama çalışmalar devam etse de virüs sürekli mutasyonlara uğrayıp kendini geliştiriyor. Alfa, Beta, Gamma ve Delta derken şimdi de "Nu" varyantı ortaya çıktı. Resmi olarak 'B.1.1.529' koduyla bilinen bu mutasyon, bilim adamları tarafından "En tehlikeli varyant" olarak nitelendirildi.

O ÜLKERE SEYAHAT YASAĞI

İlk olarak Afrika'nın güneyindeki Botsvana'da görülen Nu, Güney Afrika, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye yayıldı. Türkiye, başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri buralara seyahat kısıtlaması getirdi.

AŞIYA KARŞI DİRENÇLİ Mİ?

Bu endişenin sebebi ise varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden kaçabilmesi. B.1.1.529 varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ EN KÖTÜ ŞEY OLABİLİR"

Londra Emperyal Koleji'nden virolog Tom Peacock, "Çivili proteinde son derece yüksek miktarda mutasyon görülmesi ciddi bir endişe sebebi olabilir. Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç. Kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir" dedi. Peacock, yeni varyantın bulaşıcılık oranının henüz bilinmediğini ve bu yüzden yakından izlenmesi gerektiğini savundu.

"DELTA'DA 3, NU'DA 10 MUTASYON VAR"

KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu’ndan bilim adamı Tulio de Oliveira, “Bu varyant bizi şaşırttı. Beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var. Özellikle üçüncü dalgadan sonra bu kadar olması bizi şaşırttı. Sadece virüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan dikenlerinde 10 mutasyon var. Beta’da bu 3’tü Delta varyantında ise sadece 2” diye konuştu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ALT EDEBİLİR"

ABD'deki New York Times’a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Richard Lessells ise “Bu varyantta Lambda ve Beta'ya benzeyen bir yön var. Bu varyantın da bağışıklığa zarar verdiği tahmin ediliyor. Fakat hızlı yayılmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de alt edebilir” ifadelerini kullandı.

SALDIRILARI FARKLI

İngiliz The Times gazetesine fikir beyan eden Imperial College’dan bazı bilim adamları da bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Bilim adamları "Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Joe Phaahla, Nu'nun özellikle gençler arasında yayıldığını söyledi.

"MUTASYONU TANIMAK BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise mutasyonu endişe verici tür olarak sınıflandırdı ve "Omicron" adını verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier "Bilim adamları, mutasyon ve ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyor. Yeni mutasyonu tanımak birkaç hafta sürecek" şeklinde konuştu.

BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması! BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Öte yandan mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

5 ülkeye seyahat yasağı getirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Nu varyantı sebebiyle beş ülkeye seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.