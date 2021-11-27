Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Avrupa ofisi ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) ortak çalışması, Covid-19’a karşı aşılamanın Avrupa'da 60 yaş ve üstü en az 469 bin kişinin hastalıktan ölümünü engellediğini ortaya koydu. Eurosurveillance isimli bilim dergisinde yayımlanan ve 33 Avrupa ülkesini kapsayan araştırma, aşılar olmasaydı bazı ülkelerde ölü sayısının şimdikinin iki katı olabileceğini gösterdi.

Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukları koronaya karşı aşılıyor İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.