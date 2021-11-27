Türkiye Gazetesi

Hâlihazırda ailelerin destek kampanyaları ile ulaşmaya çalıştıkları ilacın, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmesi ile ilgili bir umut doğdu. Bugüne kadar Zolgensma isimli ilacı üreten firmanın sonuçlarının etkili olduğuyla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşmadığını söyleyen Koca “Son üç dört aydan bu yana özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bu nedenle SMA Bilim Kurulu gelecek hafta toplanmış olacak. Bu ilacın hangi hastalar için kullanılabileceğini, uygunluğunu tespit ederek bunu da ilan etmiş olacağız. Devletimiz hastalarına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır, bundan emin olabilirsiniz” dedi.

Bakan Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz Koca: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz."

Deniz Akkaya’nın SMA hastalarıyla ilgili yorumuna tepki yağıyor Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından SMA'lı çocuklara yardım konusunda bir paylaşımda bulunmuştu.