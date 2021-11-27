Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgına yönelik endişeler, dünyada keşfedilmeye başlayan yeni mutasyonlarla arttı. Söz konusu mutasyonların hastalığı tekrar ettirebileceği gibi aşıya karşı da dirençli olabileceği tespitleri yeni dalgaların kapıda olabileceği endişesini başlattı. Bu bağlamda Almanya’da koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron olduğundan şüphelenilen 1 vaka tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron yayılıyor. Almanya'da Hessen Eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Kai Klose sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron mutasyonunun Almanya’ya gelmiş olması ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı. Gece saatlerinde Güney Afrika'dan Frankfurt Havalimanı’na gelen 1 kişide Omicron'a benzer “pek çok mutasyon geçirmiş” virüs tespit edildiğini belirten Bakan Klose, Omicron mutasyonuna dair şüphelerin olduğunu ve söz konusu yolcunun karantinaya alındığını aktardı.

DSÖ ADINI OMICRON OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü, dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olan OMICRON adını verdi.

İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu OMICRON'u "endişe verici" olarak tanımladı.

B.1.1.529 mutasyonu İsrail'de de tespit edildi İsrail Sağlık Bakanlığı, Doğu Afrika ülkesi Malavi'den ülkeye dönen 3 kişide korona virüsün (Covid-19) B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonunun tespit edildiğini ve karantinaya alındıklarını kaydetti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede ilk kez B.1.1.529 mutasyonu taşıyan vakaların tespit edilmesi üzerine İsrail'in "acil bir durumun eşiğinde" olduğunu belirtirken, İsrail hükümeti ise yeni mutasyon ile mücadele kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine gidiş gelişleri yasaklama kararı aldı.

Güney Afrika'da B.1.1.529 mutasyonu keşfedildi Güney Afrikalı bilim adamları, ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini bildirerek, yeni mutasyonun potansiyel etkilerinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.