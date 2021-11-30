Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan denetimlerde, stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54, eczane sayısı ise 261'e yükseldi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ürün denetmenleri, müfettişleri ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca düzenli sürdüğü denetimleri kasım ayında daha da sıkılaştırdığı ifade edildi.

DENETİMLERE 200 KİŞİLİK EKİP

Denetimlerin Türkiye genelinde 200 kişilik ekiple sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eczane denetimlerinde, 261 eczanenin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları ve fiili stok durumları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Söz konusu eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

TİTCK ürün denetmenleri de ecza depolarındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kasımda yürütülen denetimler sonucunda 54 ecza deposunda, ilaçların fiziki stok durumu ile İTS kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. TİTCK, stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza depoları ile ilgili de idari işlem başlattı."

ÜRETİM TESİSLERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

TİTCK müfettişlerinin ilaç üretim tesislerindeki denetimlerine de devam ettiği belirtilen açıklamada, dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip İTS sayesinde, Türkiye sınırları içerisindeki her ilacın üretim ve ithalat işleminden hastaya ulaşımına kadar her aşamada takip edilebildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistem sayesinde ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrolleri düzenli yapılıyor, kritik stok seviyelerinde müdahale edilebiliyor. Önlemler zamanında alınarak hastaların ilaca erişiminin kesintisiz sağlanması hedefleniyor. İlaç üretim tesislerinin, eczanelerin ve ecza depolarının fiili stoklarıyla, İTS kayıtlarının uyuşması, ilaç tedarik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor."

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