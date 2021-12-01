Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, günlerdir Türkiye'yi etkisi altına alan lodosun, insan sağlığına etkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göral, lodosun baş ağrılarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok probleme yol açabildiğini belirterek, “Lodos, insanların psikolojisi ve fiziksel enerjisi üzerinde de bir takım değişikliklere sebep olmaktadır. Kişinin çalışma performansı düşmekte ve odaklanma problemi yaşamaktadır. Uykusuzluk, uyku ritminde bozukluk, iştahta azalma veya artma, sabah yataktan kalkamamak, şiddetli baş ağrıları olabilir. İnsanları daha depresif, daha huysuz, sinirli yapabilir. Özellikle migreni tetikleyebilir” dedi.

“Kabızlığa davetiye çıkarabilir”

Prof. Dr. Göral, sözlerini söyle sonlandırdı: “Psikolojik bozukluklar, kişide gaz, midede rahatsızlık kabızlık veya ishal şikayetlerinde bozulmalara neden olabilir. Solunum yollarını etkileyerek nefes alama ve nefes darlığı da olabilir. Psikolojik durumda değişkenlik, geç tepki verme, depresyon gibi nedenlerle kişinin önemli konularda imza atmamaları, evlilik törenlerinde dahi şahit olmamaları önerilmektedir.”