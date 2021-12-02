Türkiye Gazetesi

Covid-19'da güncel durumun yansıtıldığı, 24 saatlik vaka haritası, Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yayımlandı. Açıklanan tabloya göre; vaka sayısında aşağı yönlü bir gidişat olduğu görülürken, ölü sayısında da azalma yaşandığı belirlendi.





2 ARALIK VAKA DURUMU

2 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 354 bin 385 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 284 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 640 bin 853’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI UYGULAMA ORANLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



"HAYAT KALİTEMİZ İÇİN AŞIYA ÖNEM VERMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.

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