Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pebody, koronavirüs varyanmtlarına ilişkinönemli açıklamalrda bulundu. COVID-19 yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını söyleyen Pebody, "Virüsler zamanla değişir. Çoğaldıkça mutasyonlar meydana gelir. Ve biz bunu tüm virüslerde, influenzada görüyoruz. Yani bu bir sürpriz değil." dedi.

MASKE-MESAFE-TEMİZLİK

Yeni varyantların ortaya çıkmasının paniğe neden olmaması gerektiğini belirten Pebody, insanlara ve hükümetlere yönelik "çok açık bir mesajla" savunmasız grupların aşılanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Pebody, virüsün bulaşmasını azaltmak için fiziksel mesafe, solunum ve el hijyeni ile yüz maskelerinin takılması kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

"ENFEKSİYON RİSKİNDE ARTIŞ"

DSÖ Avrupa'daki yüksek tehdit patojenler ekibine liderlik eden Pebody, COVID-19'un Omicron varyantının sadece günler önce bildirildiğini, DSÖ'nün geçen hafta virüsü değerlendirmek için kullandığı ilk bilgilerin "bu yeni varyantla olası bir yeniden enfeksiyon riski artışına" işaret ettiğini belirtti.

Pebody, virüsün çok sayıda mutasyonu olduğunu ve bunun da endişeye yol açtığını da vurguladı.

OMICRON VARYANTI

Aşıların Omicron varyantı üzerindeki etkinliğine ilişkin konuşan Pebody, "Aşılar, ciddi vakaları önlemek için kullanmamız gereken gerçekten önemli bir müdahale olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pebody, öncelikli hedefin hastaneye yatışları ve ölümleri engellemek olduğunu dile getirdi. Mevcut korumanın "iyi, dayanıklı ve uzun ömürlü" olduğunu aktaran Pebody, "Virüsün mutasyonlarına baktığımızda, aşıların halen ciddi vakalara karşı koruma sağlamasını beklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pebody, Avrupa'da "çok yüksek" bir aşılama oranına sahip bölgeler olduğunu, bazılarında ise yaşlı insanlar ve sağlık çalışanlarının "çok yüksek bir oranının" halen aşılanmamış olduğunu belirtti.

Kronik hastalar ve yaşlılar gibi yüksek risk altında bulunan grupların korunmaları için uygun şekilde aşılanmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Pebody, aşının ayrıca COVID-19'un yayılmasını azaltmaya ve mutasyona uğraması için gereken süreyi engellemeye yardımcı olacağını aktardı.

VARYANT ÖNLEMLERİ

COVID-19 salgınını henüz bitmemiş, uzun bir yolculuğa benzeten Pebody, salgınla mücadelede aşı, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımı da dahil olmak üzere hangi önlemlerin alınması gerektiğinin bilindiğini anlatı.

Pebody, Avrupa'da ve küresel olarak da tekrar eden eşitsizliklerin üstesinden gelinmesinin önemli olduğunu, böylelikle salgının sona erdirilebileceğinin sltını çizerek, "Omicron varyantına bölgemizde çok az rastlandı. Ancak delta için aldığımız önlemlerin aynısını Omicron için de almak önemli olacak, yani bahsettiğim gibi aşı ve halk sağlığı önlemleri." dedi.

DSÖ açıkladı: 'En az 23 ülkede Omicron mutasyonu tespit edildi' Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs Güney Afrika'da keşfedilen Omicron mutasyonuna en az 23 ülkede rastlandığını duyurdu. DSO, söz konusu varyantın daha çok ülkede görülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

DSÖ'den seyahat kısıtlaması açıklaması: Omicron varyantının yayılmasını önlemeyecek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının çıktığı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının, varyantın küresel yayılımını önlemek için çözüm olmadığı uyarısında bulundu.

DSÖ'den korkutan açıklama: Omicron Covid'i atlatanlara da bulaşıyor DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE), Omicron mutantının hastalığı daha önce geçirmiş kişilere de bulaşabildiğini bildirdi. Ayrıca yeni varyantın daha çok gençler arasında yayıldığını aktardı. DSÖ ise Omicron'un tehlike olup olmadığına dair net bir delil olmadığını savundu.