Türkiye Gazetesi

Koronavirüste 24 saatlik bilgilerin paylaşıldığı Covid-19 vaka durumuna ilişkin son veriler paylaşıldı. Vaka ve ölüm oranlarında düşüşün sürdüğü görülürken, Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede Omicron varyantının görülmediğinin altını çizdi.

ÖLÜM SAYISI 187'YE DÜŞTÜ

3 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 355 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 81,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 788 bin 673’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI ORANLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"OMICRON VARYANTINA ÜLKEMİZDE RASTLANMADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi.

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