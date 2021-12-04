Türkiye Gazetesi

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mRNA aşılarının etkinliğine dikkat çeken uzmanlar, ayrıca güçlendirici aşıların ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasını tavsiye etti.

Lancet'te yayınlanan çalışmada İngiltere merkezli Cov-Boost çalışmasının sonuçları paylaşıldı. Çalışmada, ikinci doz AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech’in ardından iki ila üç ay sonra güçlendirici olarak farklı bir aşı yapıldı.

BIONTECH ANTİKOR TEPKİSİNİ 8 KAT ARTIRDI

İki doz AstraZeneca'dan sonra Pfizer/BioNTech ile takviye edilenlerde, kontrollerden yaklaşık bir ay sonra 25 kat daha yüksek antikor seviyeleri bulundu. İki Pfizer/BioNTech aşısının ardından Pfizer/BioNTech’in güçlendirici dozu uygulandığında ise antikor seviyeleri sekiz kattan fazla yükseldi. Bununla birlikte, çalışmadaki en güçlü üçüncü doz aşının, AstraZeneca grubunda antikor seviyelerini 32 kat ve Pfizer/BioNTech grubunda 11 kat artıran Moderna aşısının tam dozuydu.

T HÜCRE SEVİYELERİ DE YÜKSELDİ

Diğer taraftan bilim adamları, antikorların ötesinde üçüncü doz aşıların T hücreleri üzerindeki etkisine de baktılar. Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca dahil olmak üzere üçüncü doz aşıların ilk iki dozdan bağımsız olarak T hücre seviyelerini artırdığı görüldü. T hücre tepkisinin Beta ve Delta varyantları üzerinde de etkili olduğu tespit edildi.

Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Aşıyı hızlıca Omicron'a adapte ederiz BioNTech kurucu ortağı, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşısını yeni ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı için adapte edebileceklerini açıkladı.

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