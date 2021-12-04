Türkiye Gazetesi

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde altı sene önce dünyaya gelen Enes Demir, karın şişliği, ağrı, kusma ve dışkısını yapamama gibi şikâyetleri üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada nadir bir hastalık olan “kalın bağırsak felci” teşhisi koyuldu. Enes’in bağırsağı dışarı alındı ve altı sene boyunca kolostomi torbası ile yaşamak mecburiyetinde kaldı. Rahatsızlığı sebebiyle arkadaşlarıyla oynayamıyor, okula gidemiyordu. Son olarak götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler’in muayene ettiği küçük Enes'in kalın bağırsağının sadece 10 santimetrelik kısmının çalıştığı, diğer bölümlerinin felçli olduğu belirlendi. Ameliyat edilen Enes’in, yaklaşık altı saat süren operasyonun ardından kalın bağırsağının felçli bölümü alındı. Bağırsağının sağlam kısmı ise normal fonksiyonunu yerine getirecek şekilde yerine dikildi. Enes artık arkadaşlarıyla oynayabileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sağlıklı bağırsak Alzheimer riskini düşürüyor Bağırsak ve beyin arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin miktarı ne kadar çoksa Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin o kadar düşük olduğunu gösteriyor.

Kalın bağırsak polipleri kansere dönüşebilir Amerikan Kanser Topluluğuna göre 55 yaşından genç kişilerde kolon kanserinden ölümler 2008 ve 2017 yılları arasında yüzde 1 oranında arttı. Ortalama 8-10 yıl içerisinde ortaya çıkan kolon kanserinden ölümleri azaltmanın yolu erken teşhis...

Posalı yiyecekler bağırsak dostu Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden birinin kalın bağırsak kanseri olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Güngör, "Aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi, alkol-sigara kullanımı ve fiziksel olarak aktif olmamak kalın bağırsak kanseri risk faktörleri arasındadır” dedi.