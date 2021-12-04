Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Virüs yeni varyantlar oluştururken virüse karşı en etkili silah olan aşıda ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta bir doz aşı uygulananların oranı da yüzde 90'ın üzerine çıktı. En az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80'i geçti.

Ancak bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aşı karşıtlığı devam ediyor. Sosyal medyada aşı karşıtlığı yapan vatandaşlar, birçok insanında aklını karıştırıyor. Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle 3.doz aşı yaptırılması uzmanlar tarafından öngörülüyor.

3. DOZ AŞI GEREKLİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Taşova, “2 doz aşı olduktan sonra belli bir dönem geçince antikor seviyesinin düştüğünü gösteren çalışmalar var. Tabi ki bu daha ileri dönemlerde daha da açıklanacak ancak antikor seviyesi düştüğü için 3.doz aşının olması gerekiyor. Özellikle Sinovac aşısı olanlarda bu daha önemli. Biontech tarafından da açıklandı 3.doz aşının olup bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiği. Her varyant aşıdan kaçmak için bir yol bulmaya çalışabilir. O nedenle vücutta virüs girdiği zaman çoğalmasını engellemek için antikor oluşturmak gerekir bu da aşıyla olur” diye konuştu.

ŞUAN BİR SALGIN YAŞIYORUZ

Aşı karşıtı kişilere de seslenen Taşova, “Ölen insanlara bakmalarını isterim. Aşı oldu öldü deniyor ama karşılaştırıldığı zaman aşı olmayıp ölenler daha fazla. İnsanların kafaları karışıyor. Şuan bir salgın yaşıyoruz. Salgın demek afet demektir. Afetten kurtulmanın yolu da yüzyıllar boyunca aşı olmuştur. Aşı olunmadığı dönemde dünyada nelere yol açıldığını görüyoruz. Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var. İnsanlar bunları görmeli” ifadelerini kullandı.

3. doz BioNTech aşısı Omicron’a etkili olabilir İngiltere'de 3 bin kişinin katıldığı yeni bir çalışmada, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının, ciddi hastalığı ve ölümü önleyecek seviyede antikor ile T hücresi seviyelerini artırdığı görüldü. Bu çalışma, Omicron varyantının sebep olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.

İngiltere'de de 3. doz aşı vurulacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yayılan korona virüsün Omicron mutasyonuna karşı hükümetin Ocak ayı sonuna kadar 18 yaşın üzerindeki aşı olmaya uygun herkese hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz Covid-19 aşısı sağlanacağını açıkladı.

Japonya'dan 3. doz aşı kararı Japonya'da koronavirüs ve (Covid-19) varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

3. doz aşı ile ilgili önemli gelişme ​Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hastane personelinin 3. doz aşısını Coronavac olarak yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat arttığını, Biontech olarak yaptıranlarda ise 106 kat arttığı tespit edildiğini açıkladı. DEÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç ise çalışmanın önemine değinerek, “Sağlık çalışanlarda ve belli bir yaş gurubunda 2 doz Sinovac aşısından sonra bir doz Mrna aşısı yapılan bir grup var. Bununla ilgili sonuçlar bilinmiyor. Bütün dünyada bilinmiyor. Türkiye’de de bu konuda başlayan çalışmalar var ama sonucu ilk açıklayan biziz" dedi.