Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son 24 saatlik vaka durumunun açıklandığı günlük covid-19 tablosu paylaşıldı. Tabloda, kritik eşik olarak görülen 20 bin vaka sınırına ulaşıldığı görüldü. Umut veren tablonun açıklanmasının ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Bakan Koca, temizliğin önemini bir kez daha vurgulayıp, aşıların hemen tamamlanması konusunda çağrıda bulundu.

ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

4 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 374 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 353 bin 35 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 463 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540 ’a yükseldi.

AŞIDA İLK SIRADA ORDU, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



BAKAN KOCA'DAN TEMİZLİK VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız” dedi.

Koronavirüsün bir bulaş yolu daha ortaya çıktı Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da koronavirüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.

En çok koruma sağlayan koronavirüs aşısı belli oldu! İngiltere’de en yüksek koruma sağlayan aşılar ortaya çıkarıldı. İngiltereli bilim adamları tarafından yedi farklı koronavirüs aşısı üzerinde yapılan araştırma, üçüncü doz aşıları üzerinden en yüksek koruma sağlayan aşılar belirlendi.

Koronavirüsle mücadelede dünyada bir ilk! '2022'de hastalara ulaşacağız' İstanbul Üniversitesi heparin üzerinde yaptığı formülasyon çalışmaları sonrası dünyada ilk kez kullanılan nefes yoluyla uygulanan ilaçla koronaya karşı olumlu sonuçlar elde etti.