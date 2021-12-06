Türkiye Gazetesi

Fast food tüketimi ve hareketsizlik, özellikle gelişmiş ülkelerde kilo artışının en büyük sebebi. Çalışma hayatının getirdiği zorlukların yanında kolaya kaçmaya başlayan insanlar, işlenmiş gıdalara yöneliyor. Bunu fark eden bazı uzmanlar ise konuya dair ilginç deneyler yapmaya başladılar.

Bazı ülkelerde çocukların aldıkları kalorilerin üçte ikisinin 'aşırı işlenmiş gıda'lardan kaynaklandığının belirlenmesi üzerine İngiliz doktor Chris van Tulleken, 30 gün boyunca sadece fast food ile beslenerek çok tehlikeli bir deneye imza attı.

KENDİSİNİ DENEK OLARAK KULLANDI

Chris van Tulleken, 30 gün boyunca sadece yüzde 80'i aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan besinler tüketti. Bu tür beslenme şeklinin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin araştırma eksikliği olduğunu belirten doktor, bizzat kendisini denek olarak kullandı. 30 günün ardından doktorun vücudunda ve beyninde bazı olumsuzluklar meydana geldi.

Doktorun dediğine göre İngiltere’deki her beş kişiden biri bu şekilde besleniyor

5 KİŞİDEN 1'İ BU ŞEKİLDE BESLENİYOR

İngiltere'de her 5 kişiden birinin bu şekilde beslendiğini belirten doktor, kulağa her ne kadar 'uçuk bir beslenme türü' gibi gelse de güne kızarmış tavuk yiyerek başlayan ve bütün bir ayını 'aşırı lezzetli' yiyecekleri tüketerek geçirenlerin sayısının hiç de az olmadığını söyledi.

Doktor yediği şeylerden ilk günlerde zevk alsa da kısa sürede vücudunun tökezlediğini fark etti. Sadece birkaç gün içinde eskiye oranla daha sık acıkmaya, hatta 'aşermeye' bile başladı. Doktor, daha sonra kabızlık çekmeye başladı.

30 GÜNDE 6,5 KİLO ALDI

Onedio'nun haberine göre; 30 günün sonunda üç kilosu yağ olmak üzere toplam 6,5 kilo aldığını öğrendi ve bundan yola çıkarak altı ay kadar bu şekilde beslenen bir insanın 38 kilo kadar alacağını hesapladı. Doktorun vücut kitle endeksi (VKİ) de bu bir aylık sürede iki puan arttı ve durumu 'aşırı kilolu' kategorisine girdi.

Bu süreçte bir dizi endişe verici hormon değişikliği de gerçekleşti. Örneğin, kan testinde 'açlık hormonlarında' yüzde 30’luk bir artış yaşandığı ortaya çıkarken, beyne yememesi söyleyen 'doygunluk hormonlarında' ise düşüş tespit edildi.

Van Tulleken, gençleri ikaz ederek böylesine tehlikeli bir beslenme biçiminden kaçınmalarını söylüyor.

BEYİNDE KORKUTUCU DEĞİŞİMLER

En çarpıcı ve korkutucu değişiklikler ise beyinde yaşandı. Doktorlar, Tulleken’in diyetten önceki ve sonraki beyin taramalarını karşılaştırdığında, diyet sonrasında beynin belirli bölgeleri arasında yeni fonksiyonel bağlantıların oluştuğunu gördü. Tulleken bu gelişmeyle ilgili olarak, "Diyet, beynimin ödül merkezini, tekrar eden, otomatik davranışları yönlendiren bölgelerle ilişkilendirdi. Yani bu yiyecekleri yemek, beynimin ben istemesem bile yapmamı söylediği bir şey hâline geldi" dedi.

Bu ürünlerin olumsuz etkileri nasıl ürettiği tam olarak anlaşılmasa da, yakın tarihli bir araştırmada çoğunlukla bu ürünleri tüketen kişilerde tüketmeyenlere kıyasla fazladan 500 kalori alma eğilim olduğu ortaya çıkarıldı.

Kısırlık ve kanser yapıyor! Fast food ürünlerinde zehirli kimyasallar bulundu Yapılan bir araştırmada fast food gıdalarının sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu. ABD’li bilim adamları, ünlü markaların hamburger, pizza ve dürüm gibi ürünlerinin çoğunda flatat adı verilen toksik kimyasallar buldu. Bu maddelerin ise kanser, kısırlık, tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda uyarı yapıldı.

Fast food gibi ilaç satılıyor Covid-19 pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişilerin, vitamin ve takviye edici gıdalara yoğun ilgi göstermesi özelikle market ve e-Ticaret sitelerini harekete geçirdi.