Türkiye Gazetesi

Koronavirüste 24 saatlik verilerin açıklandığı vaka tablosu, Bakan Koca tarafından paylaşıldı. Verileri açıklarken aşıda son duruma da değinen Bakan Koca, 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75’in altında olduğunu söyleyerek, aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.

187 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 33 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 354 bin 269 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 042 bin 428 ’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA ORANI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



"AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75’in altında. Aşı önemini koruyor” dedi.

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