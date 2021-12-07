Türkiye Gazetesi

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Özellikle kolesterol ilacı kullanan kişilerin greyfurt suyuna dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Dyt. Dilem İrkin Koçan “Greyfurt suyu kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor. Tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise ilacın etkisinden kaynaklı kalp ritminde bozulmalara ve baş ağrısına sebep olabiliyor” dedi.

Greyfurt çekirdeklerini sakın atmayın | İşte greyfurt ve greyfurt çekirdeği faydaları Greyfurtun çekirdeğindeki maddelerin, zararlı bakteriler ve virüslerle mantarlar üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğunu söyleyen beslenme uzmanı Dyt. Merve Sır “Greyfurt yerken çekirdeklerini atmayın” dedi.

Greyfurta "koronavirüs" dopingi Koronavirüsün ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.