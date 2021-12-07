Türkiye Gazetesi

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Sekiz yıl önce nadir görülen Di George sendromuna bağlı kalp kapak hastalığı ile Ankara’da dünyaya gelen Arda Yavaş’ı tıbben yaşama ihtimalinin az olması sebebiyle hiçbir cerrah ameliyat etmek istemedi. Ancak aile vazgeçmedi; son derece riskli olan ameliyatı gerçekleştirecek hastane ve cerrah aradı. Sonunda kalp ve damar cerrahi uzmanı Prof. Dr. Murat Başaran’a ulaştı. Prof. Dr. Başaran “Yüzde 1 ihtimali bile olsa denemeliyiz” diyerek ameliyat için Arda’yı hava ambulansı ile İstanbul’a getirtti. Doğar doğmaz kalp kapağı değiştirilen Arda’nın akciğerlerinde ameliyattan sonra problem gelişti. İki yıl boyunca boynuna açılan deliğe yerleştirilen boru (treakestomi) yardımıyla nefes alıp verdi. İki yılın sonunda treakestomiden kurtulan Arda’nın takipleri devam etti. Ancak tamamen sağlığına kavuşması için ikinci bir kalp ameliyatı olması gerekiyordu. Prof. Dr. Başaran, ikinci ameliyatın ilkinden daha riskli ve zor olduğunu ancak sekiz yaşına gelen Arda’nın yaşaması için gerekli olduğunu anlattı. Prof. Dr. Murat Başaran ve Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat’ın gerçekleştirdiği ameliyatta Arda’nın dört kalp kapağından ikisi ve bir akciğer damarı aynı anda değiştirildi. Bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Arda, ikinci ameliyattan sonra tamamen sağlığına kavuştu.

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