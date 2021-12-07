Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünya Sağlık Örgütü 2018-19 verilerine göre Türkiye’de her üç yetişkinden biri obez. Avrupa ülkeleri arasında başa güreştiğimiz obezite oranı, kadınlarımızda yüzde 39,1, erkeklerde yüzde ise 24,5 düzeyinde. Ağırlıklı olarak aşırı ve yanlış beslenmenin yol açtığı obezitenin en önemli sebeplerinden biri de hareketsizlik. Sorduğunuz zaman herkes kendine göre ‘hareketli’ olduğunu söylüyor. Ancak gerçekten böyle mi?

YÜZDE 75'İ SPOR YAPMIYOR

Türk insanının spora yatkınlığını ve hareket alışkanlığını belirlemek üzere Türkiye'de ilk defa ‘Hareket Haritası Araştırması’ yapıldı. Araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kişiden 8'i sağlık için spor yapmak gerektiğini düşünüyor. Ancak Türkiye'nin yüzde 75'i spor yapmıyor. Her dört kişiden biri spor yaptığını belirtirken, bu kişiler haftada sadece üç gün spor yapabildiklerini söylüyor. Pandemi dönemi ise genel olarak hareket etmeyi sevmeyen Türk toplumunda tabloyu daha da kötüleştirdi. Covid ve karantina döneminde toplumun yüzde 23'ü ortalama 5,3 kilo aldı.

Türkiye’nin hareket haritası çıkarıldı. On kişiden sekizi spor şart diyor. Buna karşılık halkın yüzde 75'i spor yapmıyor.

GENÇLER HAREKET ETMEYİ SEVMİYOR

Spor kulübü zinciri MAC ve FutureBright’ın 15-69 yaş aralığındaki üç bin üzerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 59’u kendilerini hareketli olarak tarif ediyor. On kişiden biri “çok hareketli”, beşi “hareketli” olduğunu söylüyor. Gençler ise hareket etmeyi pek sevmiyor. Bu da gençler arasında obezite oranlarının neden bu kadar hızlı yükseldiğini gösteriyor. Gençlerin sadece yüzde 50’si, kadınların yüzde 60’ı, annelerin ise yüzde 70’i kendisinin hareketli olduğunu söylüyor.

EV İŞİNİ SPOR SAYIYORUZ

Araştırmaya katılan 10 kişiden sadece dördü hareketi spor aktiviteleri ile ilişkilendiriyor. Türk toplumunda gezmek, dolaşmak ya da ev işleri yapmak da hareket olarak algılanıyor. Spor yaptığını söyleyen kadınların önemli bir kısmı bunu ileri sürerken hareket etmeyenlerin en temel mazeretleri ise zaman olmaması ve yorgunluk...

GÜNDE 7 BİN 720 ADIM

Ankete katılan her 100 kişiden 15'i hareketlerini telefon uygulaması aracılığı ile takip ediyor. Günlük adım sayısı ortalaması 7.720. Bu sayı, sağlıklı olmak için atılması gereken günlük 10 bin adım barajına ulaşamadığımızı gösteriyor.

PANDEMİDE 5,5 KİLO ALDIK

Covid 19 pandemisi ve yaşanan karantinalar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hareketi kısıtladı. Ankete katılanların yüzde 47'si pandemi döneminde hareketlerinin azaldığını belirtti. Araştırma bütün yaş gruplarında hareketin kısıtlandığını ancak ileri yaş grubunda, uzun dönemli yasaklar sonucunda hareketsizliğin çok yükseldiğini bu durumun, eklem, kalp ve damar sağlığı problemlerini ortaya çıkardığını gösteriyor. Pandemi döneminde daha çok evde yapılan vücut egzersizleri tercih edilmiş. 25-34 yaş grubu vücut-kas egzersizlerine ağırlık verirken, kadınlar ve gençler daha çok pilates yapmaya yoğunlaşmış. Ankete katılanların 4 kişiden biri pandemi sırasında kilo aldığını ifade ediyor. Pandemi dönemde alınan ortalama kilo 5,3 kg olurken, kadınların ve hareketli sporcuların biraz daha az kilo aldığı görülüyor.

İngiltere'de sağlıklı beslenenler ödüllendirilecek Sağlıklı beslenmeyi ve egzersizi teşvik etmek isteyen İngiliz hükumeti, önemli bir programı devreye sokuyor. Buna göre market harcamaları incelenecek, çok meyve ve sebze alanlar ödüllendirilecek.

Sert sular daha sağlıklı Diyetisyen Eda Balcı, su tüketiminde suyun sertlik derecesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi