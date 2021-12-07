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Koronavirüste son durum: Vaka sayısı yeniden arttı
Koronavirüste son durum: Vaka sayısı yeniden arttı
07.12.2021 - 19:41 |
Son Güncelleme:
07.12.2021 - 19:45
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELECEK...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
812639
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/812639.aspx
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