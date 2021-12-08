Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Sekiz yaygın kan grubu vardır. Farklı antijen ve sınıflandırma kombinasyonları ile bu sayı 36’ya çıkıyor. Bir kişinin kan grubunu belirlemede etnik köken ve genetik hayati bir rol oynasa da dünya çapında birçok farklı kan grubunun olduğunu görebiliriz.

Kan, kültürel ön yargı olmadan insan varyasyonu- nun incelenmesi için ideal bir fırsat sağlar. Genetik olarak kalıtsal birçok farklı kan tipleme sistemi için kolayca sınıflandırılabilir. Bireyselliğimiz hayatımızı, seçimlerimizi ve kişiliklerimizi belirlemeye yardımcı olan bir faktördür. Ama günün sonunda, kan gibi ortak noktalar bizi bir araya getiriyor.

0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar İngiltere'de kan grupları üzerine bir araştırma yapıldı. Araştırmada 0 kan grubuna sahip insanların tansiyon, bulaşıcı hastalıklar ve kansere karşı daha dirençli olduğu sonucuna varıldı.

EN ÇOK (O +)

Dünya genelinde 195 ülkede yaşayan 7,9 milyar insanda en yaygın kan grubu O +. Yani dünya nüfusunun %37'sinden fazlası. En nadir kan grubu ise nüfusun sadece %0,40'ında bulunan AB. Ulusal düzeyde bu istatistikler değişkenlik gösteriyor. Bireyin kan grubu her ülke ve bölgede farklı genetik faktörler rol oynadığından farklı gruplar çıkabiliyor.

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