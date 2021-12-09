Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi'nde yutma güçlüğü (disfaji) çeken bireyler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak fonksiyonel gıda üretimi yapıldı.

Projelerinin kendi alanında "TÜBİTAK 1001 Programı" kapsamında desteklenen ilk proje olduğunu söyleyen Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kezban Candoğan "Formülasyonumuzu yutma güçlüğü çeken bireyler için geliştirdik. Yutma güçlüğü çeken bireyler, ağızlarına aldıkları gıda ve içecekleri midelerine gönderirken zorluk çeker, akciğerlerine kaçma söz konusu. Bu sebeple çok sıvı veya çok katı gıdaları ya da homojen olmayan gıdaları tüketemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR 3D YAZICILARLA BASILAN GIDALAR DİYE KORKMASINLAR"

Candoğan "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük hayatında tükettikleri gıdaları kullandık. Seyreltilme işlemini de tam yağlı süt ve tereyağı ile yaptık. İnsanlar 3D yazıcılarla basılan gıdalar diye korkmasınlar" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Candoğan “Projede Prof. Dr. Kâmuran Ayhan ile mühendislik ayağında Doç. Dr. Özge Şakıyan Demirkol ve ben bulundum. Üç boyutlu yazıcı konusunda Prof. Dr. Kerim Çetinkaya ve Doç. Dr. Pınar Huri Yılgör çalıştı” dedi.

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