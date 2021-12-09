Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Avrupa İlaç Ajansı ve FDA’nin 5-11 yaş arasındaki çocuklara da Covid-19 aşısının yapılmasını onayladığını söyleyen Türk TORAKS Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Doç. Dr. Yasemin Gökdemir “5-11 yaş aralığındaki çocuk hastaları kapsayan ve BioNTech’le yapılan klinik çalışmalarda bu yaş grubunda aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin yeterli olduğu, yan etki görülme oranının düşük olduğu bildirildi. FDA bu yaş grubunda aşıların uygulanabilmesi için acil kullanım onayı verdi. Toplumda virüsün yayılımını önleyebilmek için bu yaş grubundaki çocuklar da aşılanmalıdır” dedi.

Yenidoğan dönemi dâhil olmak üzere her yaştan çocuğun virüsle enfekte olduğunu, ağır hastalık belirtileri geliştirdiğini ve virüsü diğer insanlara bulaştırdığını söyleyen Doç. Dr. Gökdemir “Covid-19 enfeksiyonunun çocuklarda uzun dönem olumsuz etkileri de son çalışmalarda bildirildi. Aşı, Covid-19’a bağlı gelişen yanıt sendromu (MIS-C) olarak tanımlanan hastalığın ağır ve uzun dönem etkilerinin önlenmesi konusunda da fayda sağlayacaktır" dedi.

ÜÇTE BİR DOZ UYGULANIYOR

Türk TORAKS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük ise çocuklarda aşıların yan etkilerinin yetişkinlerdeki ile benzer olduğuna dikkat çekti. Dr. Küçük "12 yaş üzeri çocuklarda erişkinlerle aynı aşı dozu uygulanıyor. 5-11 yaş aralığındaki çocuklara erişkin dozun 3'te 1'i öneriliyor" diye konuştu.

Pfizer açıkladı: Korona aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği Başkanı Ben Osborn, gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.