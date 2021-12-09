Türkiye Gazetesi

Ülkedeki günlük koronavirüs vaka durumunun paylaşıldığı Covid-19 tablosu açıklandı. tabloya yansıyan verilere göre; vaka sayısında yaşanan düşüşün sürdüğü görülürken kritik seviye olarak kabul edilen 20 bin bandının altına düşmesi umutları yeşertti

ÖLÜ SAYISI 195 OLDU

9 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 696 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 oldu. Bir günde toplam 350 bin 522 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 263 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 394 bin 026’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI ORANLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AVRUPA'DA GÖRÜLEN ANİ ARTIŞLAR ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz” dedi.

Pfizer açıkladı: Korona aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği Başkanı Ben Osborn, gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

DSÖ'den dünyayı umutlandıran açıklama: Omicron salgının sonu olabilir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron mutasyonunun Delta'dan daha hafif şekilde hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtların olduğunu açıklayıp, yine de emin olmak için henüz çok erken olduğunu bildirdi.