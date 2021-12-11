Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Küresel sağlık krizi olarak dünyanın gündemine yerleşen pandemi sürecinde sağlık haberciliği uzman isimlerce ele alındı. Konferans kapsamında gerçekleşen panelde Prof. Ali Atıf Bir’in konuğu olan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Kemal Süher, Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, medyanın tarafsızlığı, aşı karşıtlığı, bilimsel bilgiye ulaşmak başlıklarını tartıştı. Panelde Covid-19 aşılarıyla ilgili medyada çıkan ve sosyal medyada yayılan bilimsel olmayan haberlerin aşılanma oranlarını etkilediği vurgulandı. Konferansta konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, Omicron varyantı ile ilgili olarak, yeni varyantların salgının doğası gereği mutlaka devam edeceğini ve alınacak önlemlerin başında yine aşı, maske, mesafe ve hijyenin gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

EGM: 271 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili çalışma yapılarak, yasal işlem başlatıldığı belirtildi.