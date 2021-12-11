Türkiye Gazetesi

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İyot damlası adı altında satılan ürünlerin uzman hekimlere danışılmadan alınmaması gerektiğini söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümünden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu “İyot, insan vücudundaki tiroit hormonun sentezi için gerekli bir elementtir. Bebeklerin günlük 5 yaşa kadar 90, çocukların ergenliğe kadar 120 ve ergenlikte de yetişkinlerin 150 mikrogram iyot alması gerekir. İyot damlalarının obezite hastalarında kilo verdirici etkisinin olduğu iddia ediliyor. Bu iddianın bilimsel bir dayanağı yoktur. Bazı damlalarda ne kadar iyot olduğu da bilinmiyor. Aşırı iyot alımı sağlıklı kişilerde otoimmün mekanizmaları tetikleyerek Hashimoto tiroidi hastalığına yol açabiliyor” dedi.

Göbek büyüdükçe hafıza zayıflıyor Diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen aşırı kilonun, beyin yaşlanmasını da etkilediği ortaya çıktı.

İnsanlar yağ 'terleyerek' zayıflayacak Zayıflamak isteyenler için yeni bir tedavi yolu arayan bilim adamları, terleme yoluyla yağ kaybının yaşanacağı bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. Fareler üzerinde yapılan deneyler başarılı oldu.