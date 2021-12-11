Türkiye Gazetesi

Covid-19’un yeni varyantı Omicron dünyada yayılmaya devam ediyor. Hızla yayılan varyanta karşı aşı çalışmalarını da sürdürülüyor. Omicron’un yayılımı bu hızla sürerse bir hatırlatma dozu yapılmasını söyleyen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, “Omicron göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacaktır” dedi.

AŞILARLA KONTROL EDİLEBİLEN BİR KAÇIŞ VARYANTI

Der Spiegel'a röportaj veren Uğur Şahin, yeni varyanta karşı uygulanabilecek aşı stratejisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlk başta Omicron varyantı için endişelendiklerini söyleyen Şahin, “Beklenmedik bir gelişmeydi. Birkaç gün boyunca bağışıklık sisteminden kaçabilen bir varyantı mı değil mi bilmiyorduk. Neyle uğraştığımız bile açık değildi. Neyse ki aşılarla kontrol edilebilen kısmi bir kaçış varyantı olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Varyantlara dair çok fazla şey bilinmediğini söyleyen Şahin, bahar aylarından itibaren yeni varyantlara karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

HATIRLATMA DOZUNUN SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR

BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisine yönelik yapılan çalışmanın sonuçları hakkında konuşan Şahin, “ Bu sonuç, şimdilik mümkün olan en iyi sonuç. Ön verilere göre üç doz önemli ölçüde virüsü nötralize ediyor. Daha fazla veri korumanın ve kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir” şeklinde konuştu. Uzun süre boyunca rapel (güçlendirici) dozun altı ay sonra yapılması gerektiği söylendiği hatırlatılan Şahin, yeni varyantlarla durumun değiştiğini vurguladı.

İKİ DOZ AŞI OMİCRON İÇİN YETERLİ KORUMA SAĞLAMIYOR

Şahin, “Omicron için iki doz henüz yeterli koruma sağlamıyor. Omicron, göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacak. Bu zaten İngiltere'de yapılıyor. Ancak bu kararı vermek bizim elimizde değil” dedi. “Dördüncü doz gerekli olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Şahin, Omicron'un hakim varyant olduğu durumda dördüncü dozun gerekli olabileceğini hatta dördüncü dozun Omicron'a özel uyarlanmış bir aşı da olabileceğini kaydetti. Omicron'a karşı özel bir aşı geliştirilmesiyle ilgili ise karar vermek için henüz erken olduğunu söyleyen Şahin, tüm bu soruların yanıtlanması bir kaç hafta daha alacak değerlendirmesi yaptı.

Hindistanlı 3 yaşındaki çocuk Omicron mutasyonuna yakalandı Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocuğun koronavirüsün Omicron varyantına yakalandığı öğrenildi.