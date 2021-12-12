Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerin sorularını cevapladı. Koca, 40 bin personel alımıyla da ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KILAVUZ YAYINLANACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada “40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM’ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanacak.” dedi.

“MART AYINDA 20 BİN PERSONEL ALACAĞIZ”

Mart ayında 20 bin personel alacaklarını belirten Koca, “KPSS puanına, merkezi yerleştirmeyle, mülakat yapılmadan alınacak. Mart ayında da 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personel alacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 olurken Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Fahrettin Koca sosyal medyada adeta DSÖ ile yarışıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında pandemi ile birlikte 70 kat artış yaşandı. Bu süreçte 7,4 milyon takipçiye ulaşan Bakan Koca adeta DSÖ ile yarışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan aşı ile ilgili açıklamada bulundu