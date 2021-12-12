Türkiye Gazetesi

Kısa süre önce yayımlanan bir ön baskı aşamasındaki bilimsel çalışmaya göre, vücut yağları koronavirüse açık kapı bırakıyor. Koronavirüs, vücut yağındaki yağ hücrelerini ve belirli bağışıklık hücrelerini enfekte ederek büyük hasara yol açabiliyor.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen çalışma yine de aşırı kilolu kişilerin neden koronavirüsten daha çok etkilendiği konusunda fikir verebilir.

Koronavirüsteson veriler açıklandı: Vaka ve ölümler yeniden yükselişte Sağlık Bakanlığı 24 saatlik verileri içeren vaka tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi ise hayatını kaybetti.

YAĞ DOKUSUNDA GÜÇ TOPLUYOR

Çalışmanın yazarlarından Southwestern Tıp Merkezinde çalışan Dr. Philipp Scherer, The New York Times’a verdiği demeçte çalışma sonucuna oldukça şaşırdıklarını söyledi. Dr. Scherer, virüsün sadece yağ hücrelerini değil, komşu dokuları da etkilediğini belirtti.

Johns Hopkins Hastanesinden kardiyolog Profesör Dr. David Kass da önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Kass, “Koronavirüs, vücudun bağışıklık tepkisinden kaçıyor ve yağ dokusunda takılıyor gibi görünüyor.” dedi ve yağ dokusunda güçlendiğini ifade etti.

UZUN SÜRELİ HASTALIĞA YOL AÇABİLİYOR

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları ise çalışma için obezite cerrahisinde bulunan hastalardan yağ dokusu aldı. Araştırmacılar, bu yağ dokuları üzerinde koronavirüsün enfekte olup olmayacağını analiz etti.



Analiz sonucunda aşırı derecede iltihaplanmasa da adipositlerin (yağ hücreleri) enfekte olduğunu gördüler. Bu arada, bilim insanları ölüm ile sonuçlanmasa bile enfekte yağ dokularının uzun süreli COVID-19’a neden olabileceğini söyledi.

Almanya koronavirüsün 4. dalgası için tedbirleri sıkılaştırdı Almanya’da hastanelerde ve bakım evlerinde çalışan sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısının yaptırmalarını ve hastalığı atlatanların ise iyileştiğine dair belge sunmalarını zorunlu kılan yasa tasarısı, Federal Meclis’te kabul edildi.