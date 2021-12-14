Türkiye Gazetesi

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Bir taraftan aşırı kilo artışına sebep olan pandeminin yatkın kişilerde aşırı zayıflık hastalığını da tetiklediğini gösteren çalışma, ayrıca pandemi sırasında Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan anoreksiya hastalarında hastaneye yatışların yüzde 116 oranında arttığını gösterdi. Montreal'deki McGill Üniversitesinden araştırmacılar , ülke genelinde üçüncü düzey yeme bozukluğu tedavi programlarına sahip altı büyük çocuk hastanesinden veri topladı. 13 - 16 yaş arasındaki gençler arasında yeni anoreksiya teşhisinin, pandeminin ilk dalgası sırasında ayda ortalama 24,5'ten ortalama 40,6'ya (yüzde 65'lik bir sıçrama) yükseldiğini buldular. JAMA dergisinde yayınlanan çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar, yeme bozukluklarındaki artışın Covid-19 pandemisinin sebep olduğu sosyal izolasyon ve belirsizliğin, gençler arasında kaygı ve depresyonun yükselmesine bağlı olduğunu vurguluyor.

Göbek büyüdükçe hafıza zayıflıyor Diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen aşırı kilonun, beyin yaşlanmasını da etkilediği ortaya çıktı.

Olumlu mizaca sahip kişiler yaşlandığında daha az hafıza zayıflığı yaşıyor Olumlu mizaca sahip kişilerin, hayatlarının ileriki döneminde daha az hafıza zayıflığı yaşadığı belirlendi.