Türkiye Gazetesi

Pfizer’dan yapılan açıklamaya göre Covid-19 hapının omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Şirket, yaptığı testler sonucu hapın virüse karşı omicron varyantı üzerinde sonuç verdiğini bildirdi. Pfizer antiviral ilacı Paxlovid’in hastaların hastaneye yatışları ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 oranında etkili olduğunu söyledi.



Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.

Pfizer labarotuvar testlerinde ilacın omicron varyatına karşı gücünü koruduğunu ve etkili olduğunu test etti. 2.250 kişilik çalışmasının sonucun umut verici sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ilacın FDA’dan onay almasını bekliyor. İlacın onay almasından sonra Amerikalılar ilaçlarını eczanelerden alıp evde tedavi olabilecekler.



Pfizer’dan dördüncü doz aşı açıklaması BioNTech ile birlikte dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısının geliştiricisi Pfizer’dan Omicron varyantına karşı aşılama ile ilgili açıklama geldi. Pfizer CEO’su Albert Bourla, Omicron varyantı nedeniyle dördüncü Covid aşı dozlarına beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.