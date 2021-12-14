Türkiye Gazetesi

Koronavirüste günlük verilerin paylaşıldığı Covid-19 vaka tablosu yayımlandı. Tablodaki verilerde, vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kış şartlarında hastalığın bulaşmasının daha da kolaylaşacağını hatırlatarak, "Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı" dedi.

181 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 477 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 358 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 42 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,14 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 935 bin 289’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DURUMLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



BAKAN KOCA'DAN KIŞ UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız” dedi.

Dikkat! Fazla kilo, koronavirüse kapı aralıyor Bilim insanları, aşırı kilolu insanların neden COVID-19’dan daha çok etkilendiğini araştırdı. Araştırma, koronavirüsün vücut yağlarını istila ettiğini gösterdi.

Pfizer açıkladı: Korona aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği Başkanı Ben Osborn, gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.