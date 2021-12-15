Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplandı. Toplantının gündemini, başta tüm dünyayı yeniden sıkı önlemler almaya sürükleyen Omicron varyantı olmak üzere salgındaki son gelişmeler oluşturdu. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir" dedi.

Bakan Koca, Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada toplantıda ele alınan sonuçları sıralayarak şu ifadelere yer verdi:

1. Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni Varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.

2. Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.

3. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.

HATIRLATMA DOZU TAVSİYESİ

4. Omicron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.

5. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.

Koronavirüste son durum belli oldu Bakan Koca çağrısını yineledi: Hayatı desteklemek için aşı olun Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ'den omicron uyarısı: Hafif semptomlar aldatmasın salgın bitmeyecek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı uyardı. DSÖ yeni varyantın, diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediğini bildirdi.

Pfizer'dan Covid-19 hapı açıklaması: Omicron varyantı üzerinde etkili Pfizer’dan yapılan açıklamaya göre, antiviral ilacı Paxlovid'in Covid-19 hapının omicron varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.