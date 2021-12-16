Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Litvanya'daki Kaunas Üniversitesinden araştırmacılar, Alzheimer hastalığının başlangıcını beyin görüntülerine bakarak yüzde 99 tahmin edebilen derin öğrenime dayalı bir yöntem üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Geliştirilmekte olan yöntemle, Alzheimer hastalığı şüphesi olan kişilerin beyin tomografileri, Alzheimer hastalarının beyin filmleri ile karşılaştırılıyor ve bilim insanlarının beyin filminde göremediği ortak örüntülerin yapay zekâ sayesinde tespit edilmesi amaçlanıyor.

ERKEN TEŞHİS İÇİN BURUN SPREYİ

Öte yandan ABD'de Brigham Kadın Hastanesinden uzmanlar, Alzheimer’ı erken teşhis edebilmek ve ilerlemeyi durdurmak amacıyla burun spreyi denemesine başlayacaklarını duyurdular. Burun spreyinin, bağışıklık sistemini uyaran "Protollin" maddesi içerdiği, beyaz kan hücrelerini aktive ettiği ve bu ilacın hastalığın beyinde biriktirdiği "amiloid" adı verilen protein parçalarından arındırdığı belirtildi.

Alzheimer’a karşı aşı geliştiriliyor İngiltere’de Alzheimer’a karşı aşı geliştirmeye çalışan bilim adamları fareler üzerinde denedikleri çalışmalardan olumlu sonuç aldı.

Alzheimer hastaları için anlamlı proje Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile Alzheimer hastaları ve yakınları için ‘Hatıraları Tazeler’ sosyal sorumluluk projesine başladı.

Dr. Ali Zırh: Beyin pili, sara obezite Alzheimer gibi birçok hastalığa çözüm olabilir Doç. Dr. Ali Zırh, hareket bozuklukları hastalıklarının tedavisinde kullanılan beyin pillerinin sara, ağır depresyon, Alzheimer, obezite gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini ifade etti.