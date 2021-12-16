Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kepçe kulak ameliyatının daha çok çocuklar ve gençler arasında yaygın olduğunu söyleyen, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş “Ancak kepçe kulak sadece bir estetik operasyon değil, aynı zamanda psikolojik bir operasyondur. Kulakları ile ilgili sıkıntı yaşayan yaşlılar da yoğun olarak kepçe kulak ameliyatı yaptırmaya geliyor” dedi.

OPERASYON İÇİN UZMAN ÖNERİSİ 5-6 YAŞ CİVARI

Kepçe kulağın küçük çocuklar arasında bir şaka unsuru olabileceğini, ailelerin bu problemi olan çocukları iyi takip etmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Akbaş “Kız çocuğu sürekli saçları ile kulaklarını kapatıyorsa, bir erkek çocuğu saçlarını çok uzatıyorsa, kıyafetleriyle kulaklarını kapatıyorsa bu o çocuğun kulaklarından rahatsız olduğunu gösteriyor. Öz güvenin zedelenmemesi için bu operasyonların henüz okul başlamadan önce 5-6 yaşlarında yapılması gerekir” dedi.

Maskeler kepçe kulak estetiğine talebi artırdı Korona virüs tedbirlerden dolayı günlük hayatın artık vazgeçilmezi olan maskelerin kullanımı kepçe kulak ameliyatına olan talebi arttırdı. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Birçok insan bu maskeli dönemde kulaklarındaki hafif çıkıntının farkına vardılar. Bu nedenle kepçe kulak operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı" dedi.