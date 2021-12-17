Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Türk malı diş implantları hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük rağbet görüyor. Diş hekimi Fatih Pakyürek, dünyaca ünlü markaların bütçeye göre tercih edildiğini ancak yerli malı ürünlerin de gayet sağlıklı ve kaliteli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu alanda önemli firmaları olduğunu ifade eden Pakyürek “Çok kaliteli üretilen yerli implant firmalarımız mevcut. Ancak hastalar Alman ve İsviçre gibi ülkelerin markalarına güveniyor. Bu sebeple yurt içindeki bazı firmalar, bu algıyı kendi lehlerine çevirmek için Almanya veya İsviçre gibi ülkelerde kurdukları şirketler üzerinden ‘o ülkede üretilmiş’ gibi gösteriyor” dedi.

Dişimize de göz diktiler: İmplantta 'made in Germany' oyunu Türkiye'de ucuz ham madde ile üretilen implant, Almanya'ya gidiyor, orada paketlenip yüksek fiyattan bize satılıyor. Diş hekimi Fatih Pakyürek, piyasadaki 'Alman malı' damgalı sahte implantların kansere sebebiyet verdiğini belirtti.