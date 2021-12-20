Türkiye Gazetesi

Kekik, binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan bir bitki. Mutfakta baharat olarak elimizin altında bulunan kekikten aslında ilaç ve kozmetik sektöründe de yararlanılıyor. Kekiğin kendisi kadar yağı da yararlı.

KEKİK YAĞININ FAYDALARI

Solunum yolu problemlerinde kekik yağı çok etkili. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum rahatsızlıklarının iyileşmesini sağlar. Soğuk algınlığı, grip, sinüzit gibi bir durumla karşı karşıyaysanız kaynar suyun için 3-4 damla kekik yağı ekleyerek bu suyun buharını soluyabilirsiniz.

Kekik yağı, öksürüğe neden olan enfeksiyonları hızlıca vücuttan atmaya yardımcıdır.

Vücuttaki iltihap ile savaşır. Özellikle iltihaplı cilt yaralarının tedavisinde kullanılır. Hücre yenileyici ve mikrop öldürücü etkisi vardır. Yaraların üzerine sürülerek kullanılabilir.

Doğal antioksidan kaynağı olan kekik yağı, vücuttaki toksinleri arındırır.

Kekik yağı bel ağrıları için de önerilir. Zeytinyağı ile karıştırılarak bele sürüldüğünde ağrıların kısa süre içinde geçtiği görülebilir.

Kekik yağı, kemik ağrılarına iyi gelir. Romatizma ve diğer kemik rahatsızlıklarının geçmesinde etki sağlar. Ağrı kesici özelliği vardır. Ağrıyan yere masaj yapılarak sürüldüğünde kolayca etki gösterir. İncinme ve burkulma sonrasında meydana gelen kas ağrıları için de kullanılabilir.

Sivilce tedavisinde etkilidir. Uygulama için çok az zeytinyağı ile karıştırılarak sivilcelerin üstüne pamuk yardımı ile sürülebilir. Bir süre bekledikten sonra cilt yıkanmalıdır.

Tırnak mantarı sorunlarının çözümünde de yaygın olarak kullanılır. Antiviral özelliği ile mantarları kökten kurutur.

Solunum yolu problemlerinde kekik yağı çok etkili. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum rahatsızlıklarının iyileşmesini sağlar.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kekik yağı nasıl içilir diye merak ediyorsanız kekik yağını tüketmeden önce mutlaka seyreltmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bir bardak suyun içine 3-4 damla koyup karıştırdıktan sonra içebilirsiniz ama önce mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Solunum yolu rahatsızlıklarınızda kaynar suya birkaç damla damlatarak buharını soluyabilirsiniz.

Boğaz ağrısı ve öksürük gibi durumlarda ılık suya iki üç damla kekik suyu damlatıp gargara yapabilirsiniz.

Geçmeyen vücut ağrılarında, bir başka faydalı yağ ile seyrelterek masaj yapılabilir.

Tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi kekik yağını da kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalı ve onun onayını aldıktan sonra kullanmalısınız.

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