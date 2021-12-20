Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve soğuk havaların da etkisiyle insanlar daha hareketsiz bir hayata alıştı. Hareketlerin azalmasının bizlere sadece kilo olarak döndüğünü düşünmeyin. Hareketsizlik kilo alımının yanı sıra kas gücünüzü kaybetmenize ve vücut dayanıklılığınızın sarsılmasına zemin de hazırlıyor. Spor yapmak ve onu günlük hayatınızın olmazsa olmazı hâline getirmeniz hem bedensel hem de zihinsel sağlığınızı faydalı şekilde etkiliyor.

Sporun kanıtlanmış faydaları şöyle sıralanıyor:

Kaybettiğiniz kas kuvvetinizi, dayanıklılığı ve esnekliği tekrar kazanmanızı sağlar.

Kilo vermenizin yanı sıra korumanıza da yardımcı olur.

Kan yağ ve glikoz düzeyini düşürür.

Kronik ağrılarınızın azalmasında etkin rol oynar.

Sık sık enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız egzersize başvurun. Haftada 3 gün, günde sadece 20 dakika boyunca, düşük ila orta şiddette egzersiz yapmak yorgunluk hissinin azalmasına ve enerji seviyesinin artmasına yardımcı olabilir.

Spor yapmanın faydalarından biri de uyku kalitesini yükseltmesi.

EN SON NE ZAMAN SPOR YAPTINIZ?

Kanıtlanmış faydaların yanı sıra yapılan araştırmalar fiziksel aktivitenin öz güveni arttırdığına ve ruh hâlini iyileştirdiğine de dikkat çekiyor. Kas gücünüzü artırmak için ise haftada en az 2 gün egzersiz yapmanız gerek. Şimdi bir düşünün sağlığınız ya da psikolojiniz için en son ne zaman spor yaptınız?

Spor ya da egzersiz denildiğinde birçok insanın ilk aklına gelen spor salonuna gitmek oluyor. Ancak bir salona üye olamayışınız sağlıklı ve zinde bir hayattan mahrum kalmanız anlamına gelmiyor. Evde yaptığınız egzersizler spor salonunda yapacaklarınızdan farklı da olsa unutmayın düzenli hareket etmek hayatınıza birçok fayda katacaktır.

HAREKET VAKTİ

İstedikten sonra evinizde de masrafsız ve zahmetsiz spor yapabilirsiniz. Peki bunlar neler:

YÜRÜYÜN: Dışarıda temiz havada tempolu bir yürüyüş gibisi yok ancak belki evde küçük bir bebeğiniz var ve onu bırakıp çıkamıyorsunuz. O hâlde evinizin koridorunda günde birkaç defa onar dakikalık yürüyüşe ne dersiniz?

İP ATLAYIN: Çocukken hemen hepimiz ip atlama hevesiyle teneffüs zilinin çalmasını beklerdik. Yuvanızdan dışarıya çıkmadan haftanın birkaç günü sayısını artıra artıra eğlenerek ip atlamaya başlayın. İp atlayamıyorsanız müzik açın ve keyifle dans edin.

ŞINAV ÇEKİN: Tüm dünyada bilinen ve yaygın olarak kullanılan egzersizlerden biri de şınav hareketidir. Kollarınızı kullanarak, vücudunuzu kaldırıp indirdiğiniz bu harekette kol ve karın kaslarınız beklediğinizden çok daha iyi çalışacaktır.

UYGULAMALARLA MOTİVE OLUN

Egzersiz için satılan ağırlıklardan evinizde yoksa küçük su şişeleri kol ve bacak kaslarınızı çalıştırmada size yardımcı olacaktır. Youtube’da evde yürüyüşe dair birçok süreli videolar da yer alıyor. Hoca eşliğinde o süre dolana kadar evinizin salonunda adım atabilirsiniz. Adım atarken kalp sağlığınızın yanı sıra formunuzu koruduğunuzu da unutmayın ki pes etmeyin.

Motive olmak adına kendinize piyasada artık hemen her fiyata satılan bir akıllı bileklik satın alarak adımlarınızı sayabilirsiniz. Bazı günler ne kadar az hareket ettiğinizi gördüğünüzde siz bile şaşıracaksınız…

Spor sektörünün yaşadığı dijital dönüşüm de meyvelerini hızla gelişen spor uygulamalarıyla verdi. Telefonunuza indireceğiniz bir spor uygulamasıyla motive olarak, kendinize spor yapma alışkanlığı kazandırabilirsiniz.

Kimi insan ise evine spor aleti almak istiyor ama kaplayacağı yeri düşününce vazgeçiyor. Üreticiler bunun da farkında olacaklar ki katlanabilir yürüyüş bantlarını piyasaya sürdüler.

Omurganızı böyle koruyun! İşte 4 etkili egzersiz Bazen stresten bazen de yaşam koşullarımız dolayısıyla hareketsiz kalmaktan omurgamız etkilenir. Bu durum da çeşitli ağrılara yol açarak bize hayatı zehir edebilir. Peki, omurga sağlığını korumak için evde neler yapabiliriz?

Kalp hastalarına egzersiz tavsiyesi Düzenli egzersizin faydalarını açıklayan Dr. Kadir Polat, "Egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabiliyor ve hastanın kendisine güvenini arttırabiliyor. Haftada en az 5 kez 30 dakika orta düzey yoğunlukta, hafif bir nefes darlığı noktasına kadar egzersiz tavsiye ediliyor" dedi.