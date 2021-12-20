Türkiye Gazetesi

Yılbaşına az kaldı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yılbaşı gecesi nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Küçük, yılbaşı gecesi uzun süre yemek yenildiğini belirterek "Hızlı ve bir anda yemek yerine yavaş, saatlere yayarak yemek hem gaz ve şişkinlik şikayetini azaltır hem de tansiyon ile kan şekerini normal seviyede tutar" dedi.

"GÜNDÜZ HAFİF BESLENİN"

Tuğba Küçük, konuşmasına şöyle devam etti: O gece kalori alımımız artacağından, gündüz hafif beslenmeye ve bol su tüketmeye özen göstermeliyiz. Kahvaltı light süt veya yoğurda 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yarım porsiyon meyve katarak yapılabilirsiniz. Ara öğünlerde yeşil çay tercih edilmeli. Öğle yemeğinde ise 1 tabak sebze yemeği, yoğurt ve yanında 1 dilim tam buğday ekmeğinden fazla tüketilmemeli. Özellikle öğleden sonraki ara öğün atlanmamalı. Çünkü bu öğün yılbaşı sofrasına daha tok oturmamıza yardımcı olacak

"KIZARTMADAN UZAK DURUN"

Kızartılarak yapılan besinlerin kalorisi daha yüksek. Yemekleri ızgara veya fırında pişirin. Çiğ veya haşlanmış sebzelerle yapılmış salatalar, yoğurtlu mezeler tercih edilebilir. Gece boyunca atıştırmalıklar, cips kuruyemiş, kanepe, kuru pasta gibi besinlerin tüketiminde dikkatli olun.

"DİYABET HASTALARI ETİN YANINA YOĞURT YESİN"

Küçük ama kalorisi yüksek olan bu besinler, ödem artışı yaşatacaktır. Özellikle hipertansif diyabetikler, etin yanında salata ve yoğurtlu mezeleri tercih etmeli. Tuzlu kuruyemişlerin miktarı çok önemlidir

"ŞERBETLİ DEĞİL, SÜTLÜ TATLI SEÇİN"

Şerbetli tatlılar, daha fazla kalori ve daha fazla yağ depolanması anlamına gelir. Bu yüzden o geceye özel sütlü bir tatlı, dondurmalı tatlı veya meyve salatası yapılabilir. Eğer dışarıda kutlama yapıyorsanız gittiğiniz yerde yine düşük kalorili tatlı seçin.

"SABAH MUTLAKA YÜRÜYÜŞ YAPIN"

Ertesi gün su tüketimi en az 2 litre olmalı. Hafif bir kahvaltı edilmeli ve mutlaka yürüyüş yapılmalıdır. Kahvaltıda meyve yoğurt ve yulaf ezmesi tercih edilebilir. Bol peynirli bir salata veya menemen gibi sebze ve protein beraberliğinden faydalanılmalı.

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