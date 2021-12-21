Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Daha konuşmayı öğrenmeden akıllı cihazları kullanmayı öğrenen bu kuşakta en büyük problem, akıllı ekranların oluşturduğu hiperaktivite ve beraberinde gelen uykusuzluk problemi.

Günümüzde küçük çocukların yüzde 20-30’unun uyku problemi yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, "Bunun en önemli sebebi akıllı ekranlar karşısında geçirilen süre. Bu süre arttıkça dikkat eksikliği, dil becerisini kazanamama, hareketsizlik, obezite gibi sağlık problemleri de artıyor” dedi.

Omicron çocuklarda daha hızlı yayılıyor! Korunmak için bunlar şart Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, aşı olmadıkları için 0-5 yaş arası çocuklarda daha hızlı yayılıyor. Uzmanlar, bu dönemde hastalıktan korunmak için çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

İştahsız çocukların ailelerine çok önemli tavsiyeler İştahsızlığa sebep olan faktörlerin mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevinç Tugay, iştahsız çocukların mutlaka bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi, ayrıca konuyla ilgili ailelere tavsiyelerde bulundu.