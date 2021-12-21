Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Lohusa depresyonunun doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde sinsice başladığını ve birkaç ay içinde düzeldiğini ifade eden Evre, “Fakat 1-2 yıla kadar da sürebilir. Bu durumda mutlaka tedavi edilmesi gerekir" dedi.

"Şiddetli hüzün ya da boşluk duygusu, duyarsızlık, aşırı yorgunluk, enerji eksikliği ve bedensel şikâyet gibi durumlar, doğum sonrası yaşanabilecek depresyon belirtileridir" diyen Evre, "Aynı zamanda aile, arkadaş veya keyif veren etkinliklerden uzak durma, bebeğini yeterince sevmediği inancı ya da bebeğin beslenmesi ve uykusu ile ilgili duyulan endişelerle bebeğe zarar verme korkusu depresyon belirtisi olabilir. Ayrıca anneler, konsantrasyon zorlukları, bellek zayıflığı, psikomotor hareketliliğinde artış, yerinde duramama, endişe, sinirlilik, sınırlılık, bunaltı, kendiliğinden ağlama ve panik atak krizleri, iştahsızlık, kilo kaybı, uykusuzluk, bebekle ilgilenmek istememe ya da bebeği öldürmek isteme gibi durumlar yaşayabilir. Anne acizlik duygusu ile ölümü düşünebilir” ifadelerini kullandı.

Sezaryenle doğan bebeklerde ilk 5 yılda enfeksiyon daha fazla görülüyor Avustralya’daki araştırmacılar, sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda ilk 5 senede enfeksiyona yakalanma riskinin normal doğumdakilere göre fazla olduğunu tespit ettiler.