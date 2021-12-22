Türkiye Gazetesi

Yerli aşı Turkovac için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan acil kullanım onayı başvurusu sonuçlandı. Türkiye’nin Covid-19’ a karşı geliştirilen ilk inaktif aşısı Turkovac için acil kullanım onayı çıktı. Onayı alınan Turkovac vatandaşın hizmetine sunulacak. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te açıklayacak.

TURKOVAC İÇİN ACİL KULLANIM ONAYI BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım’da yerli aşı Turkovac için ‘acil kullanım onayı’ başvurusunun yapıldığını duyurmuştu. Bakan Koca’nın açıklamasının üzerinden yaklaşık 1 ay sonra tüm Türkiye’nin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Turkovac, için yapılan başvuruyu onayladı.

Yerli aşı TURKOVAC’dan sevindiren haber: Ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’la ile ilgili paylaşılan son verileri değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye veya yoğun bakıma yatan olmadığını belirtti. Ayrıca Kara, yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini söyledi.