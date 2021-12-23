Türkiye Gazetesi

Limonun suyunu sıkıp kabuklarını atıyoruz ama yanlış yapıyoruz. Çünkü içerisinde bol miktarda C vitamini bulunan limonun en az kendisi kadar kabukları da faydalı. Limon kabuklarının bağırsak sağlığını korumaktan karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaya kadar pek çok yararı bulunuyor. Yapılan çalışmalar limon kabuğunun antioksidan bakımından zengin olduğunu, bu yönüyle de yaşlanmayı geciktirdiğini ortaya koyuyor.

Dilerseniz çayınıza katabileceğiniz dilerseniz de tatlılarınıza ekleyebileceğiniz limon kabuğunun bizim bilmediğimiz başka pek çok yararı var. Bu yararları Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sıraladı.



İçerisinde bol miktarda C vitamini bulunan limonun en az kendisi kadar kabukları da faydalı.​



DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ENGELLİYOR

Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde bu hastalık oluşmuyor.

KARACİĞERDE YAĞLANMAYI AZALTIYOR

Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

HÜCRE HASARINI ÖNLÜYOR

İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Limon kabuğu, içerisindeki maddeler sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor. Avustralya’da yapılan bir çalışma ağız, boğaz ve mide kanserini riskini 40-50 oranında azalttığını ortaya koyuyor.

DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR



Limon, kabuğunda bulunan flavonoidler sayesinde damar yapısını korur ve pıhtılaşma riskini azaltır. Yüksek C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını azaltır.

LİMON KABUKLARI NASIL TÜKETİLMELİ?

Limonun hem suyu hem de kabukları vitamin deposu… Ancak birçoğumuz limonu sıktıktan sonra kabuklarını çöpe atıyoruz. Oysaki limonun büyük faydası da kabuğunda saklı. Limon kabuklarını beslenmemize eklemenin birkaç yolu mevcut. Dilerseniz dilimlediğiniz limon kabuklarını çayınıza ekleyebilirsiniz. Limon kabuklarını rendeleyerek yiyeceklerle birlikte de kullanabilirsiniz. Yaptığınız kek ve tatlılara ekleyerek farklı bir aroma elde edebilirsiniz.

'Limon mu sirke mi' tartışmasına son: Turşuya çay ve asma yaprağı önerisi Turşu hakkında yıllardır tartışılan 'limon mu sirke mi' ikilemi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, her ikisinin de sağlık açısından zararlı olabileceğini belirterek, turşularda istenen asidik değer için sirke ve limon yerine çay ya da meşe ve asma yaprağı kullanılabileceğini ifade etti.

Sağlıklı diye çiğ balığın üzerini limonu sıkıp yiyor Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Selahattin Öney, günde 3 öğün çiğ balık tüketiyor. Öney, yediği balık sayesinde hem kendini dinç hissettiğini hem de gözlerinin bu sayede çok iyi gördüğünü belirtiyor.