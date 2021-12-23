Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken İngiltere’den önemli bir araştırma geldi. Londra Emperyal Koleji tarafından yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız Covid-19 vakaları değerlendirildi. Çalışmada, 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası incelendi.

DAHA AZ ŞİDDETLİ AMA DAHA FAZLA BULAŞICI

Araştırmaya göre, Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'i "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'i daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Omicron, semptomları daha az şiddetli olsa da daha bulaşıcı.



Hem aşılı hem de aşısız Covid-19 vakalarının değerlendirildiği araştırmanın sonuçları yüz güldürdü.

HASTANEYE KALDIRILMA RİSKİ DAHA AZ

Londra Emperyal Kolejinden Profesör Neil Ferguson, yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin orta derecede azaldığını gösteriyor." dedi.

İngiltere'de dün 106 bin 122 Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Buna rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı önceki aylara oranla artmayarak 140 olmuştu.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması! Mart ayına işaret etti Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılıyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin çeşitli tahminler olsa da Bill Gates'in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık uyarısı tahmininin doğru çıkmasının ardından, yaptığı açıklamalar gündem oluyor. Gates yeni varyantın bitiş süresi ile ilgili Mart ayına işaret ettii.

Prof. Dr. Ateş Kara: “Omicron, Türkiye'de hakim varyant haline gelebilir” Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Omicron varyantının Türkiye’de baskın varyant haline gelebileceğini söyledi. Kara, Omicron varyantına dair güncel bilgiler paylaştı ve aşılamada üçüncü dozun önemini bir kez daha hatırlattı.