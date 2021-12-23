Türkiye Gazetesi

Yerli Covid-19 aşısı Turcovac Acil Kullanım Onayı aldı. Bu gelişmenin akabinde üretim merkezine giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında da konuşan Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.

"HIFZISSIHHA YENİDEN İNSANLIĞIN HİZMETİNE ÇALIŞACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı üretimi ve geliştirilmesi için kurulacak olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi. Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge’si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz. Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak. Bu özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizin başarısı. Büyük bir emek var. Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor. Önemli bir sonucu Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşamış olduk. Bu gurur hepimizin gururu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Milli aşımız seri üretime geçti: TURKOVAC haftaya piyasada Yerli aşı Turkovac, ilk olarak günde 300 bin adet üretilecek. Aşı dört kat daha etkili olduğu Sinovac’ın da yerini alacak.

Yerli aşı Turkovac'a onay geldi: Seri üretim başladı Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu sonuçlandı. Bakan Koca yerli aşı için tarihi verdi. Koca Turkovac'ın gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını duyurdu.