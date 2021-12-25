Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan bir araştırmada Omicron varyantının üreme hızının Delta varyantına göre yüzde 34 daha fazla olduğu saptandığını söyleyen Türk TORAKS Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, “Ayrıca Delta’ya göre iki kat daha bulaşıcıdır. Üçüncü doz olarak uygulanmış mRNA aşısının koruyuculuğu yüzde 55-80 arasındadır. Önümüzdeki tek tehlike Omicron değil. Onun yanı sıra Delta ve diğer varyantların da yayılmaya devam ettiğini hatırlatmak isteriz” dedi.

Birçok Avrupa ülkesinin aşılama kampanyasına 5 yaş ve üzeri çocukları da ekleyerek kısıtlamalara gittiğini belirten Prof. Dr. İtil “Çocuklar şikâyetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabileceğinden çocuklara aşı uygulamasının virüs yayılımını azaltacağından, ailedeki diğer kişileri ve arkadaşları için koruyucu olacaktır. Bu yaş grubunda aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin yeterli olduğu, yan etki görülme oranının düşük olduğu bildirilmiştir. 12 yaş üzeri çocuklarda erişkinlerle aynı aşı dozu uygulanırken 5-11 yaş aralığındaki çocuklara erişkinlerde uygulanan dozun üçte biri dozunda aşı yapılıyor” diye konuştu.

Omicron varyantına karşı en şanssız grup belli oldu Avustralyalı bilim adamları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Araştırmada Omicron’a karşı en çok risk altında olan şanssız grup tespit edildi.

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması! Mart ayına işaret etti Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılıyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin çeşitli tahminler olsa da Bill Gates'in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık uyarısı tahmininin doğru çıkmasının ardından, yaptığı açıklamalar gündem oluyor. Gates yeni varyantın bitiş süresi ile ilgili Mart ayına işaret ettii.