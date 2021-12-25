Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Bir taraftan virüsle mücadele ederken diğer taraftan yaşlı, engelli, korunmaya muhtaç çocukların bakımına önem gösterilmesinin salgının toplumsal hayata etkilerinin azaltılmasına yardımcı olduğunu söyleyen Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin, Bu dönemde sosyal hizmetlerin öneminin daha da ön plana çıktığını belirtti.

Alptekin, "Sosyal hizmet uzmanları, salgının toplumsal hayata etkilerini en aza indirgemede en aktif meslek grubu arasında yer aldı. Özellikle kapanma ve kısıtlamaların daha yoğunlukta hissedildiği ve uygulandığı dönemlerde bir bütün olarak sosyal hizmetler sunum sistemi kesintisiz çalıştı. Pandemi döneminde dezavantajlı kişiler için devletimiz önemli tedbirler aldı. Kuruluşların acil afet planı güncellenmesi, stok, personel, sağlık ve muhtemel vaka durumlarını izleyebilmek için aile bilgi sisteminde takip modülü oluşturulması, dijital eğitim ortamı bulamayan çocukların eğitimden kopmamaları için ailelerine sosyal ekonomik desteklerin artırılması, tablet dağıtımı yapılması gibi bir dizi tedbirler hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Pandeminin başındaki manzara geri gelebilir Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tüm dünyada endişe duyulan Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özlü, vaka artışlarının devam etmesi halinde kış mevsiminde ciddi bir atak ortaya çıkabileceğini ve pandeminin başındaki manzaranın geri gelebileceğini söyledi.

Pandemide zayıflık hastalığı hortladı Kanada’da yapılan yeni bir çalışma, pandeminin ilk dalgasında 13-16 yaş grubundaki gençler arasında anoreksiya vakalarında yüzde 65 artış olduğunu ortaya çıkardı.